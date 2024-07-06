Власти Волгограда восстановят здание насосной станции после ЧП

Власти Волгограда восстановят канализационную станцию после взрыва газа, сообщил мэр города Владимир Марченко, добавив, что работа будет состоять из двух этапов.

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"Первый – сделать все, чтобы по возможности не ограничивать подачу коммунального ресурса. По второму этапу будет дальнейшее восстановление здания станции", – сказал Марченко на видео, опубликованном в телеграм-канале администрации города.



В данный момент жители Красноармейского района получают воду в полном объеме, добавил мэр.

Однако взрыв повлек за собой и другие повреждения. Так, в находящихся рядом домах в 29 квартирах были задето остекление окон, сообщает пресс-служба мэрии. В качестве временной меры на один день управляющая компания закроет оконные проемы пленкой.

"В течение ближайших дней в квартирах будут заменены стеклопакеты. Работы проводятся бесплатно для граждан", – заверили в администрации города.



Также на месте происшествия продолжают работу оперативные службы, в том числе в работах по разбору завалов принимают участие сотрудники МУ "Служба спасения Волгограда".

Взрыв газа на насосной станции произошел днем 6 июля. Из-за этого обрушилось железобетонное перекрытие станции. По данным концессий теплоснабжения и водоснабжения города, во время ЧП там работали восемь человек, из которых трое пострадали, еще двое – погибли. Позже там обрушилась и кровля.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ. СК РФ по региону считает предварительной причиной взрыва нарушения при сварочных работах.