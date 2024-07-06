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Власти Волгограда восстановят здание насосной станции после ЧП

Власти Волгограда восстановят канализационную станцию после взрыва газа, сообщил мэр города Владимир Марченко, добавив, что работа будет состоять из двух этапов.

Власти Волгограда восстановят здание насосной станции после ЧП
© телеграм-канал "Следком"
"Первый – сделать все, чтобы по возможности не ограничивать подачу коммунального ресурса. По второму этапу будет дальнейшее восстановление здания станции", – сказал Марченко на видео, опубликованном в телеграм-канале администрации города.

В данный момент жители Красноармейского района получают воду в полном объеме, добавил мэр.

Однако взрыв повлек за собой и другие повреждения. Так, в находящихся рядом домах в 29 квартирах были задето остекление окон, сообщает пресс-служба мэрии. В качестве временной меры на один день управляющая компания закроет оконные проемы пленкой.

"В течение ближайших дней в квартирах будут заменены стеклопакеты. Работы проводятся бесплатно для граждан", – заверили в администрации города.

Также на месте происшествия продолжают работу оперативные службы, в том числе в работах по разбору завалов принимают участие сотрудники МУ "Служба спасения Волгограда".

Взрыв газа на насосной станции произошел днем 6 июля. Из-за этого обрушилось железобетонное перекрытие станции. По данным концессий теплоснабжения и водоснабжения города, во время ЧП там работали восемь человек, из которых трое пострадали, еще двое – погибли. Позже там обрушилась и кровля.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ. СК РФ по региону считает предварительной причиной взрыва нарушения при сварочных работах.

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