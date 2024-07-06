В Петербурге арестовали замглавы района по делу о крупной взятке

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал заместителя главы администрации Адмиралтейского района Игоря Комарова по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По версии следствия, в период с 12 января 2022 года по 10 ноября 2022 года Комаров получил от заместителя гендиректора неназванной коммерческой компании сумму в размере один 1,25 млн рублей. В обмен на это Комаров пообещал, что в случае выявленных нарушений в компании, он использует свой авторитет и у организации не будет проблем.

Комаров обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), отметили в пресс-службе. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 сентября 2024 года.

Накануне Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест военного комиссара Преображенского района столицы Сергея Тригилева, его обвиняют в получении крупной взятки. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.