После взрыва газа в Волгограде выбило стекла в 29 квартирах

Стекла выбиты в 29 квартирах жилого дома в Волгограде, находящегося рядом с местом взрыва газа на насосной станции. Об этом сообщили в администрации города.

"В результате поквартирного обхода дома, находящегося рядом с канализационной насосной станцией , управляющая компания установила, что в 29 квартирах повреждено остекление", - говорится в распространенном сообщении.



В мэрии уточнили, что в качестве временной меры управляющая компания закроет оконные проемы пленкой. В течение ближайших дней в квартирах будут заменены стеклопакеты. Работы проведут бесплатно.