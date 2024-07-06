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После взрыва газа на насосной станции в Волгограде выбило стекла в 29 квартирах

Стекла выбиты в 29 квартирах жилого дома в Волгограде, находящегося рядом с местом взрыва газа на насосной станции. Об этом сообщили в администрации города.

После взрыва газа в Волгограде выбило стекла в 29 квартирах
© РИА Новости
"В результате поквартирного обхода дома, находящегося рядом с канализационной насосной станцией , управляющая компания установила, что в 29 квартирах повреждено остекление", - говорится в распространенном сообщении.

В мэрии уточнили, что в качестве временной меры управляющая компания закроет оконные проемы пленкой. В течение ближайших дней в квартирах будут заменены стеклопакеты. Работы проведут бесплатно.

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