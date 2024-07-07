В лесу в подмосковной Балашихе кабан отобрал у женщины пакет с сосисками и купальником, соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале «Москва онлайн». На кадрах заметно, что животное, виляя хвостом, лакомится украденными вещами.

Мне кажется вы без купальника остались, — сказала свидетель инцидента.



Ранее сообщалось, что самка кабана выходила к многоэтажным домам в й Балашихе и попала на видео. Лесной обитатель помахивает хвостиком и совсем не боится людей. Один из мужчин в ролике подкармливает гостью.

По данным источника, инцидент произошел рядом с озером Бабошкино. Животное просило добавки, когда его угостил местный житель. Авторы публикации призвали не забывать, что кабаны — дикие лесные звери, и предупредили об угрозе встретить самца.

Жителей Подмосковья призывают быть осторожными вблизи водоемов

До этого в Санкт-Петербурге лось устроил скачки вдоль трассы на севере города, чем напугал водителей. Очевидица сняла видео, где поделилась переживаниями насчет судьбы животного. Сначала женщина умилилась незваному на дороге гостю. Однако затем испугалась того, что лося собьют.

Также медведь напал на женщину из Нижнеангарска, когда та рыбачила. Встреча с хищником обернулась для нее смертью. Несчастье произошло у реки Душкачанка, недалеко от тайги. Женщина погибла от полученных травм.