В КНР на втором по величине пресноводном озере прорвало дамбу

Прорыв дамбы расширяется на втором по величине пресноводном озере Китая - Дунтинху - в провинции Хунань. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

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Как говорится в сообщении, свыше 2 тыс. спасателей пытаются укрепить дамбу. 5 июля ширина прорыва составляла около 10 м, однако под напором воды он продолжает расширяться.

Специалисты возвели в 2 км от дамбы временную насыпь.

Вода уже затопила территорию свыше 50 кв. м вблизи деревни Туаньбэй. Около 5 тыс. жителей деревни эвакуированы. Сообщений о пострадавших или оказавшихся в ловушке людях не поступало.

С 16 июня в провинции Хунань выпал рекордный в истории уровень осадков, отмечают китайские СМИ.