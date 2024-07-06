Кровля обрушилась после взрыва на насосной станции в Волгограде
Обрушение кровли произошло после взрыва газа на канализационно-насосной станции в Волгограде, где погибли два человека. Об этом в субботу, 6 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
— 6.07.2024 в оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение об обрушении кровли канализационной насосной станции в Красноармейском районе Волгограда, — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС России, а также направлены психологи МЧС, передает ТАСС.
О взрыве на станции стало известно 6 июля. Сообщалось, что в момент взрыва в здании находилось восемь человек, трое из них пострадали. Причина взрыва связана с нарушениями при сварочных работах. Позже стало известно, что в результате взрыва погибло два человека. Точное число пострадавших устанавливается.
Кроме того, по информации экстренных служб, три человека оказались заблокированными под завалами здания.