В Волгограде при взрыве газа на насосной станции погибли два человека

В Волгограде в котельной произошел взрыв газа. В результате, в здании обрушились несущие конструкции. Погибли два человека, пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел на насосной станции в Красноармейском районе. По предварительным данным, есть угроза повторного взрыва.

В здании находилось восемь человек. При взрыве получили повреждения соседний жилой дом и припаркованные автомобили.

Представители ресурсоснабжающих компаний города заявили, что причины ЧП устанавливаются, а «версия внешнего воздействия исключена». На месте работают экстренные службы.

В СК РФ пояснили, что взрыв произошел из-за нарушений, допущенных при сварочных работах.