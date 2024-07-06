Молния ударила в самолет авиакомпании S7 во время урагана «Орхан», пришедшего в столицу в пятницу, 5 июля. Об этом пишет Mash.

По его данным, воздушное судно направлялось из Москвы в Новосибирск. Следы удара молнии обнаружили на послеполетном осмотре. Предположительно, разряд попал в борт во время набора высоты.

Уточняется, что пострадавшие в ходе инцидента отсутствуют. Рейс успешно долетел до Новосибирска. На данный момент борт А-321 отстранили от полетов и увезли на ремонт, передает Telegram-канал.

Другой случай произошел 9 мая. Самолет Котлас — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Победилово в Кирове. Причиной стало шасси пассажирского лайнера авиакомпании «Руслайн», которое сломалось во время взлета.

Еще один инцидент возник в середине апреля. Пилот «Аэрофлота» случайно пролил чай на панель приборов во время полета, из-за чего загорелся один важный пульт, самолет пришлось отстранить от полетов.