Пенсионер лишился миллионов из-за «секретной операции»

В Красноярском крае 65-летний мужчина думал, что участвует в "секретной операции", набрал кредитов на 8,1 млн рублей и перевел все деньги мошенникам. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Красноярец получил сообщение в мессенджере от имени своего руководителя, мужчину предупредили, что с ним свяжутся "кураторы" из Росфинмониторинга и МВД.

Аферисты связались с россиянином по видеосвязи и убедили его в том, что ему необходимо стать участником "секретной операции" по поимке кибермошенников. Они расспросили красноярца о наличии сбережений, а после указали оформить кредит на сумму 4,5 млн руб., чтобы "проверить работу сотрудников банка", деньги он перевел на указанные злоумышленниками счета.

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Спустя некоторое время он снова взял в кредит 3,6 млн рублей и отправил деньги преступникам. При оформлении займов работники финучреждений неоднократно интересовались у клиента, на что пойдут деньги, россиянин обманул менеджеров банка, заявив, что планирует купить квартиру.

Об обмане стало известно, когда мужчина рассказал о происходящем супруге, женщина убедила его обратиться в полицию, возбуждено уголовное дело.