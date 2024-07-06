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В Дагестане задержан бывший глава района Магомед Омаров

По подозрению в совершении экономических преступлений задержан бывший глава Сергокалинского района Дагестан Магомед Омаров. Его дети участвовали в терактах в Дербенте и Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики.

В Дагестане задержан бывший глава района Магомед Омаров
© РИА Новости
«Задержан экс-глава Сергокалинского района республики Магомед Омаров», — заявили в правоохранительных органах.

Отмечается, что уголовные дела против Омарова возбуждены по экономическим преступлениям.

После терактов в Махачкале и Дербенте 23 июня правоохранители задержали главу Сергокалинского района Магомеда Омарова. Его арестовали на 10 суток, после чего он вышел на свободу.

СМИ сообщали, что в терактах участвовали Осман и Адиль Омаровы, младшие сыновья Магомеда Омарова, а также его племянник Абдусамад Амадзиев. Они исповедовали ислам радикального толка (ваххабизм). На допросе Магомед Омаров признался, что знал о ваххабитских взглядах детей.

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