Во время съемок ролика МЧС в кадр вплыло тело «утопленника»

Специалисты МЧС организовали съемки профилактического ролика об опасности купания в неподготовленных местах. Во время работ, проходивших под Уфой, в кадр вплыло тело «утопленника». Ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

На кадрах мужчина в форме МЧС рассказывает о несчастном случае, который произошел в районе набережной.

Внезапно за его спиной в реке появляется тело «утопленника». Нежный женский голос за кадром жалобно просит спасателя помочь человеку. Видимо, журналист полагает, что его еще можно спасти.

Сотрудник скидывает китель и в форменных брюках прыгает в воду. На этом ролик завершается. В следующем ролике спасатель вытаскивает «пострадавшего» на набережную. Выясняется, что погибшего изображал актер.

«А спасут ли тебя?», — задает риторический вопрос пресс-служба МЧС.



Ранее глава Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров опубликовал пост с предупреждением об опасности купания в открытых водоемах. Публикацию он сопроводил фотографией, на которой стоит в образе Смерти с косой возле озера на фоне таблички «Купаться запрещено».