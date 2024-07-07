Безработный украинец организовал в Подмосковье нарколабораторию

В Подмосковье задержали гражданина Украины, который устроил нарколабораторию, сообщает Telegram-канал SHOT. По его словам, силовики нагрянули с обыском в дом на территории СНТ «Маяк» в Пушкинском городском округе, который арендовал 40-летний мужчина.

В итоге на территории нашли более 50 различных емкостей с подозрительными жидкими веществами весом примерно 22 килограмма, а также оборудование для изготовления наркотиков. Все изъятое отправили на экспертизу. Выяснилось, что задержанный безработный находится на территории России без регистрации.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы.

В конце июня представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории в Тюменской области. По подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержаны двое жителей Челябинской области и один ранее судимый тюменец.

Один из задержанных, получив крупную сумму денег от сообщников, подыскал частный дом в сельской местности для того, чтобы изготавливать запрещенные препараты. Когда первая партия была готова, он спрятал ее в лесу и сообщил координаты своим кураторам. Сделку сорвали полицейские.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.