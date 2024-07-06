Массовое отравление посетителей кафе произошло в Бурятии

ЧП произошло в городе Гусиноозерске. С признаками острого отравления обратились к врачам 22 человека. Среди пострадавших 13 детей. В Роспотребнадзоре заявили о случаях сальмонеллеза.

По данным прокуратуры, накануне в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратились 22 человека (в том числе 13 несовершеннолетних), «с признаками острого гастроэнтерита». Медики госпитализировали 10 человек, из них 8 детей, остальные находятся на амбулаторном лечении.

Проведенное расследование показало, что пострадавшие ели пищу из одного кафе.

«Установлено, что обратившиеся в медицинское учреждение употребляли еду, приобретенную в одном из кафе г. Гусиноозерска», — сказано в сообщении прокуратуры.



Роспотребнадзор сообщает, что в Гусиноозерске зарегистрированы случаи сальмонеллеза.

Они связаны «с употреблением продукции предприятия общественного питания, доставляемой на дом».

Ведомство сообщает, что на предприятии взяли пробы для лабораторных исследований. Устанавливаются лица, употреблявшие продукцию, проводится дезинфекционная обработка.

В связи с выявленными нарушениями деятельность предприятия общественного питания приостановлена.