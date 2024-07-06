Оборвавшийся провод упал в реку с купающимися детьми

Находящийся под напряжением провод оторвался от опоры линии электропередачи неподалеку от станицы Барсуковской Кочубеевского округа Ставропольского края и упал в воду, где купались дети, сообщили в региональном СКР. В результате троих мальчиков ударило током.

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Днем 5 июля трое подростков купались в запрещенном для этого месте реки Кубань недалеко от станицы Барсуковской Кочубеевского округа. В это время в водоем упал оборвавшийся от столба высоковольтной линии электропередач провод. В результате двое детей 13 и 16 лет получили травмы, — говорится в сообщении.



Старший ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Спасателям пока не удалось установить местонахождение третьего пострадавшего. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, в настоящее время опрашиваются свидетели.

Следственный комитет напоминает, во избежание трагических случаев, не допускайте купание детей в не предназначенных для этого местах, — добавили в ведомстве.



Ранее в поселении Рязановское Новой Москвы дачница погибла от удара током. Предполагается, что женщина прикоснулась мокрой рукой к розетке, когда включала насос, чтобы наполнить бассейн холодной водой.