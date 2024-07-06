Появились кадры горящей после атаки ВСУ нефтебазы на Кубани

Пожар на нефтебазе в станице Павловской после атаки дронов Вооруженных сил Украины попал на видео, пишет Telegram-канал Kub Mash. Очевидцы сняли горящий объект издалека, но на опубликованных кадрах можно заметить мощные языки пламени, поднимающиеся в небо. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Несмотря на то что ролик был записан ночью, можно увидеть столб плотного черного дыма. Местные жители рассказали, что им затянуло весь район вблизи нефтебазы.

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Оперштаб по Краснодарскому краю сообщил, что на нефтебазе загорелись резервуары с топливом. На объект инфраструктуры упали обломки уничтоженных дронов. По предварительным данным, пострадавших при ЧП нет. Также уточняется, что атакам ВСУ подверглись Ейский, Ленинградский и Павловский районы региона.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли город Шебекино. По его словам, пострадал мирный житель, он получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья. Мужчину доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Кроме того, повреждения зафиксированы в 11 частных домах. Выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы.