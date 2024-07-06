В США сошел с рельсов и загорелся поезд с опасными веществами

Грузовой поезд, перевозивший опасные вещества, сошел с рельсов в штате Северная Дакота. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press (AP).

© РИА Новости / Павел Львов

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

В США снова сошел с рельсов поезд с цистернами компании Norfolk Southern

По информации AP, 29 вагонов сошли с рельсов 5 июля в 03:45 по местному времени (11:45 мск). Поезд перевозил аммиак, серу и метанол. В результате происшествия загорелось от 10 до 15 вагонов.

Ведется расследование причин инцидента.