Россиянин пришел на работу к экс-супруге и 30 раз ударил ее ножом

В Карелии заключили под стражу мужчину, который 30 раз ударил ножом свою бывшую жену. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

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По информации пресс-службы, инцидент произошел 4 июля, когда 51-летний мужчина пришел на работу к своей 45-летней экс-супруге. Россиянин в присутствии очевидцев нанес женщине не менее 30 ударов ножом в область жизненно важных органов — спасти ее не удалось.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Петрозаводский городской суд рассмотрел ходатайство об избрании россиянину меры пресечения в виде заключения под стражу и удовлетворил его.

До этого в Подмосковье иностранец попал в больницу после конфликта с возлюбленной. Женщина решила, что мужчина ей изменяет, схватила нож и ударила избранника в грудь.