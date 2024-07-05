Меликов рассказал, почему при терактах в Дагестане погибло много полицейских

Большое количество жертв среди сотрудников правоохранительных органов в результате терактов в Дагестане объясняется прежде всего тем, что нападение было подлым, заявил глава республики Сергей Меликов. По его словам, атака была произведена в мирный день, террористы действовали скрытно и варварски, передает РИА Новости.

Сейчас псевдо-эксперты, которые не держали в руках автомата, никогда не были допущены к коллективным или иным расчетам, говорят: а почему такое соотношение потерь? А почему пять ликвидированных бандитов смогли убить почти 20 представителей правопорядка? Во-первых, потому что это нападение было подлым, из-за угла, — пояснил он.



Кроме того, правоохранители «образно говоря, встали в ряд», чтобы не пропустить боевиков. Они в итоге стали теми, кто первыми встретил террористов, и в итоге погибли, прикрыв собой мирных жителей, подчеркнул Меликов.

Ранее стало известно, что бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья и племянник были участниками терактов 23 июня, вышел на свободу. Председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев уточнил, что он отбыл срок ареста в 10 суток. Жена одного из детей Омарова рассказала, что братья отговаривали его убитого сына от участия в теракте. О его радикальных взглядах в семье не знали, утверждает Зарина Омарова.

Один из исполнителей теракта в Дагестане хотел сбежать в никабе

До этого Меликов сообщил, что один из ликвидированных террористов был участником погрома в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Также руководитель республики указал, что число жертв нападений боевиков в Махачкале и Дербенте 23 июня возросло до 22.