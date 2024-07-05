Пожар произошел в доме культуры МИСиС в Москве

В доме культуры по адресу: Ленинский проспект, д. 4, стр. 1а, произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

«В ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинский проспект, д. 4, стр. 1а. По прибытии пожарно-спасательных подразделений – происходит загорание на втором этаже четырехэтажного здания дворца культуры», – говорится в сообщении.



Со слов администрации, люди из здания эвакуировались самостоятельно. В настоящее время огнеборцы проводят работы по тушению, звенья ГДЗС направлены на проверку помещений.

По данным источника Агентства городских новостей «Москва», пожар произошел в доме культуры МИСиС.