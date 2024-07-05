Военный эксперт высказался о деле генерала Попова

В судебном процессе над бывшим командующим 58-й армией генерал-майором Иваном Поповым можно разглядеть нестыковки, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его оценке, может возникнуть впечатление, что генерала пытаются назначить «стрелочником» на фоне кадровых чисток.

Мое мнение в том, что именно так и обстоит дело. Что после начавшейся чистки в высших рядах министерства обороны, когда снимают первых заместителей министра, руководителей направлений, высший генералитет, пытаются найти и переложить ответственность на «стрелочников», – считает Онуфриенко.



Эксперт предположил, что командующий армией, обвиняемый в причастности к хищениям металла, при подписании документов на поставки мог не вчитываться, на какие цели и для кого предназначаются эти материалы. Онуфриенко напомнил, что речь идет о человеке, который готовит к обороне и затем командует колоссальным участком фронта — у него в подчинении десятки тысяч бойцов и тысячи единиц техники.

И еще вопрос: а у него хоть копейку из якобы украденного нашли? Я общался лично с теми, кто занимался этим делом – и у него ни копейки не нашли, – заключил эксперт.



Ранее Попову в окончательной редакции было предъявлено обвинение. Как уточнили в Следственном комитете РФ, к статье о мошенничестве в особо крупном размере добавилось обвинение в служебном подлоге. Попов вины не признал.