В московском аэропорту задержали пассажирку с 50 тысячами евро

В столичном аэропорту Шереметьево задержали 31-летнюю пассажирку, которая попыталась ввезти на территорию России из Сербии около 50 тысяч евро. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».

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Первоначально она сообщила, что везет с собой только 2,5 тысячи евро, однако таможенники нашли в разы больше денег. После проверки ей отдали 10 тысяч евро — сумму, которая разрешена таможней для ввоза в Россию без декларирования.

Контрабанда на территории РФ предполагает штраф или ограничение свободы до 2 лет.

Ранее вьетнамка пыталась провезти в Россию радиоактивные метки для крапления игральных карт. В аэропорту Домодедово задержали пассажирку, когда она «запищала» в зеленом коридоре. 40-летняя гражданка Вьетнама прилетела в Россию из ОАЭ.

Незадолго до этого еще одна гражданка Вьетнама пыталась провезти в собственном теле дорогостоящие швейцарские часы Rolex и Аudemars Piguet. Ее остановили в Домодедово. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.