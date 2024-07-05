Экс-депутата Пономарева объявили в международный розыск

Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) объявили в международный розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Следователи завершили расследование дела уголовного дела в отношении Пономарева. Ему вменяется оправдание терроризма и распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

По версии следствия, в 2022 году Пономарев на территории Украины участвовал в интернет-трансляции и дал интервью, во время которого распространил фейки о Российской армии. Также экс-депутат оправдывал терроризм на территории России.