Спасатели нашли заблудившегося в лесу пенсионера

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» нашли пенсионера, который заблудился с собакой в лесу во Владимирской области. Об этом сообщает «Шестой канал».

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70-летний Александр Королев вместе с псом Графом ушел в лес за грибами в городе Курлово Гусь-Хрустального района. Когда они не вернулись с прогулки, родственники забили тревогу и позвонили в «ЛизаАлерт».

На тот момент родственники уже пытались найти пенсионера самостоятельно, но обнаружили только его велосипед. В первую ночь на поиски вышли 12 волонтеров, но пропавшего найти так и не смогли.

«После недолгого перерыва в несколько часов добровольцы вернулись в штаб и снова выехали. И начали работу уже в 15:00 2 июля. Выехало 24 поисковика, сотрудники полиции, кинологи МВД, неравнодушные местные жители, также были внедорожники, без которых мы бы не справились», — рассказала инфорг отряда Ангелина Еремина.



Мужчину нашли около полуночи — на волонтеров вышла его собака.

«Чувствовал себя дедушка вполне хорошо. Эвакуация нам не потребовалась. Его также вывезли на внедорожнике», — отметили в пресс-службе и добавили, что мужчина после осмотра врачей скорой помощи отправился домой.



В январе сообщалось, что пропавшего 15 лет назад россиянина случайно нашли в Тюменской области благодаря его заболеванию.