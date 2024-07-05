В Москве девять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Девять самолетов, совершавших рейсы в Шереметьево, ушли на запасные аэродромы. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росавиации.

"На 20:20 мск аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают штатно. Ранее девять самолетов, совершавших рейсы в Шереметьево, из-за непогоды ушли на запасные аэродромы: Стригино (пять воздушных судов), Внуково (два воздушных судна), Домодедово (одно воздушное судно) и Пулково (одно воздушное судно)", - отметил он.



По его словам, сегодня специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения на фоне непогоды усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в Москве и области.