В Мытищах мигранты избили местного жителя из-за замечания

В подмосковных Мытищах двое мигрантов жестоко избили мужчину, который упрекнул их за поведение их детей на парковке. Об этом сообщает mk.ru.

В минувшее воскресенье 47-летний мужчина, работающий управляющим торгового центра, услышал, что на парковке рядом с его домом сработала сигнализация. Он выглянул в окно и увидел, как трое несовершеннолетних спускают колеса у припаркованной машины. Он решил серьезно поговорить с отцом одного из мальчиков и нашел его номер. Местный житель попросил мужчину утихомирить детей, а тот в ответ предложил ему встретиться у подъезда.

"Мы начали разговаривать о ситуации с хулиганами на парковке и о поведении детей, он стал повышать тон голоса, беситься. В какой-то момент разъяренный отец замахнулся на меня рукой, а из машины с заднего пассажирского сиденья вышел мужчина, который неожиданно нанес мне удар в бок. Далее эти двое стали наносить мне побои по лицу и телу, я упал. Ударов было не менее шести", - рассказал потерпевший.



В итоге его госпитализировали с сотрясением головного мозга, сломанным носом и множественными гематомами. Пациенту потребовалась челюстно-лицевая операция. По словам мужчины, злоумышленниками оказались уроженцы Азербайджана, чьи дети часто кидали камни в сторону его собственного ребенка.

В СУ СКР по Московской области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". При этом пострадавший заявил, что родственник одного из нападавших предлагал ему деньги за отзыв заявления из полиции.