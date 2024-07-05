У вылетевшего из Шереметьево самолета отказал метеолокатор

В оперативных службах сообщили, что пассажирский самолет Airbus вернулся в московский аэропорт Шереметьево из-за отказа метеолокатора. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что самолет летел из Москвы в Минеральные воды. Незапланированная посадка прошла в штатном режиме.

«Пассажирский Airbus, летевший из Москвы в Минеральные Воды, вернулся в Шереметьево из-за отказа метеолокатора. Посадка прошла штатно», — рассказали в оперативных службах.



Ранее пассажирский самолет врезался в тягач в Казани.