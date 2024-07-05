Аккумулятор загорелся и взорвался в пункте выдачи СДЭК в Казани

В Казани аккумулятор, находившийся в коробке, загорелся и взорвался на пункте выдачи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в пункте выдачи заказов СДЭК на улице Декабристов. Аккумулятор, находившийся в одной из посылок, начал гореть и помещение наполнилось дымом. Работница пункта выставила горящую коробку на улицу и отошла. Через непродолжительное время батарея взорвалась.

На место прибыли сотрудники экстренных служб и вскрыли коробку - после этого она начала гореть еще сильнее. В результате спасатели потушили аккумулятор, никто не пострадал.

После произошедшего стажеров отправили домой. В коробке, где загорелся аккумулятор, нашли еще четыре таких же. Батареи планируют утилизировать.