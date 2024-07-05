Мужчина забил до смерти знакомого за громкие разговоры во сне

В Кемеровской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, забившего до смерти знакомого за громкие разговоры во сне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Кемеровском районном суде.

© Lenta.ru

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, компания приятелей выпивала. В какой-то момент осужденный услышал, что уснувший товарищ начал говорить во сне, используя нецензурную брань. Это не понравилось фигуранту, так как спящий мужчина мешал товарищам общаться между собой. Сонные разговоры усиливались, тогда россиянин разозлился, подбежал к потерпевшему и сильно его избил. Скорая помощь забрала пострадавшего, но спасти его не удалось.

Осужденный заявил, что сожалеет о произошедшем.

Ранее стало известно, что в Москве суд рассмотрит дело женщины, расправившейся с соседкой 16 лет назад.