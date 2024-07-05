На Трепову* подали в суд из-за долгов

В Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск в отношении Дарьи Треповой* из-за долга по квартире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно материалам дела, у девушки накопился долг более чем в 170 тысяч рублей. Отмечается, что иск поступил от ООО «ЖКС №1 Пушкинского района».

Как сообщает источник, долг накопился за квартиру, которая перешла к Треповой* от отца — за нее никто не платил на протяжении последних 10 лет. При этом у жилплощади есть другие владельцы, но в данный момент их не могут найти.

Дарья Трепова* проведет в колонии 27 лет

Напомним, что в данный момент Трепова отбывает наказание в виде 27 лет лишения свободы за убийство военкора Владлена Татарского.

*Внесена в список террористов и экстремистов