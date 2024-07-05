Бизнесмен получил шесть лет колонии за мнимый ремонт Выборга

В Ленобласти бизнесмена отправили в колонию на шесть лет за мошенничество на 180 млн рублей при мнимом ремонте Выборга. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, генерального директора двух строительных компаний признали виновным в мошенничестве на крупную сумму при работе с государственными заказами. Следствие выяснило, что с 2014 по 2017 год бизнесмен заключал с администрацией Выборгского района контракты на городские ремонты, однако не выполнял их. Предприниматель оставлял бюджетные средства себе и делился ими с чиновниками.

Суд приговорил генерального директора к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Уголовные дела в отношении соучастников осужденного в данный момент находятся на рассмотрении в суде.