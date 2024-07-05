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Госслужащий трагически погиб, занимаясь помощью бойцам СВО

Исполняющий обязанности главы Советского района Курской области Сергей Белых получил смертельную травму во время заготовки дров для бойцов СВО, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, мужчину придавило срубленным деревом.

Госслужащий трагически погиб, занимаясь помощью бойцам СВО
© РИА Новости
Сегодня утром во время работ по заготовке дров для нужд СВО недалеко от поселка Кшенский случилось трагическое происшествие. В результате падения срубленного дерева пострадал и.о. главы Советского района Сергей Валентинович Белых. Незамедлительно он был доставлен в районную больницу для оказания помощи. Однако из-за серьезных травм наш коллега скончался, — сказал Смирнов.

Он выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что его семье окажут необходимую помощь. Смирнов добавил, что Белых был опытным руководителем, который сделал большой вклад в развитие муниципалитета.

Ранее Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство на жилой дом в поселке Теткино Курской области при помощи беспилотника. В результате взрыва женщину ранило осколками разбитого стекла, ее госпитализировали.

По словам Смирнова, в доме пострадавшей были выбиты окна, повреждены стены и линии электро- и газоснабжения. Кроме того, украинские войска сбросили взрывчатку на автомобили жителей Коренево. В результате были повреждены семь машин. Врио губернатора пообещал оказать помощь всем собственникам.

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