Госслужащий трагически погиб, занимаясь помощью бойцам СВО

Исполняющий обязанности главы Советского района Курской области Сергей Белых получил смертельную травму во время заготовки дров для бойцов СВО, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, мужчину придавило срубленным деревом.

Сегодня утром во время работ по заготовке дров для нужд СВО недалеко от поселка Кшенский случилось трагическое происшествие. В результате падения срубленного дерева пострадал и.о. главы Советского района Сергей Валентинович Белых. Незамедлительно он был доставлен в районную больницу для оказания помощи. Однако из-за серьезных травм наш коллега скончался, — сказал Смирнов.



Он выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что его семье окажут необходимую помощь. Смирнов добавил, что Белых был опытным руководителем, который сделал большой вклад в развитие муниципалитета.

Ранее Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство на жилой дом в поселке Теткино Курской области при помощи беспилотника. В результате взрыва женщину ранило осколками разбитого стекла, ее госпитализировали.

По словам Смирнова, в доме пострадавшей были выбиты окна, повреждены стены и линии электро- и газоснабжения. Кроме того, украинские войска сбросили взрывчатку на автомобили жителей Коренево. В результате были повреждены семь машин. Врио губернатора пообещал оказать помощь всем собственникам.