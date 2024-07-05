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В Узбекистане осудили пару, которая пыталась продать младенца ради нового дома

Суд вынес приговор паре из Узбекистана, которая пыталась продать недавно рожденного ребенка. Об этом сообщает Kun.uz.

Супруги пытались продать младенца, чтобы купить новый дом
© Газета.Ru

Инцидент произошел в Каршинском районе. По версии правоохранителей, мужчина и 35-летняя женщина приходились друг другу сожителями, 25 февраля текущего года у них родилась дочь.

В беседе с возлюбленным женщина заявила, что хотела бы продать ребенка и на вырученные деньги купить дом. Желающего забрать ребенка человека они нашли быстро, уже 5 марта к ним домой пришел гражданин, которому после «недолгого торга» отдали девочку за 190 миллионов сум (чуть более 1,3 млн рублей).

Главу семьи задержали, когда он получал первую часть суммы. В отношении пары возбудили уголовное дело по статье о торговле детьми. В результате его приговорили к пяти годам лишения свободы. Его возлюбленная получила срок четыре года.

Известно, что у мужчины есть семеро детей. С кем они живут, не сообщается.