Супруги пытались продать младенца, чтобы купить новый дом

Суд вынес приговор паре из Узбекистана, которая пыталась продать недавно рожденного ребенка. Об этом сообщает Kun.uz.

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Инцидент произошел в Каршинском районе. По версии правоохранителей, мужчина и 35-летняя женщина приходились друг другу сожителями, 25 февраля текущего года у них родилась дочь.

В беседе с возлюбленным женщина заявила, что хотела бы продать ребенка и на вырученные деньги купить дом. Желающего забрать ребенка человека они нашли быстро, уже 5 марта к ним домой пришел гражданин, которому после «недолгого торга» отдали девочку за 190 миллионов сум (чуть более 1,3 млн рублей).

Главу семьи задержали, когда он получал первую часть суммы. В отношении пары возбудили уголовное дело по статье о торговле детьми. В результате его приговорили к пяти годам лишения свободы. Его возлюбленная получила срок четыре года.

Известно, что у мужчины есть семеро детей. С кем они живут, не сообщается.