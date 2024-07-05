В Нижегородской области обнаружили девочку, которая ушла из дома, чтобы найти маму

Девочка из Нижегородской области ушла из дома, чтобы найти маму. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в Дзержинске. Четырехлетнюю девочку заметили на улице Чкалова, где она бродила некоторое время. По вывернутой наизнанку одежде местные жители предположили, что ребенок ушел из дома без ведома старших членов семьи.

Выяснилось, что ребенок был с дедушкой, в это время мать находилась на работе. Девочка потеряла родительницу, поэтому отправилась на ее поиски.

«Женщине рассказали о случившемся спустя полчаса. Она уже забрала дочку домой», – сообщается в публикации.



До этого в Тюменской области пропал 12-летний мальчик после того, как отправился в школу. Известно, что перед произошедшим родители отобрали у него телефон, так как он якобы очень много играл. Подобный случай уже происходил с этим ребенком. За несколько месяцев до инцидента он пропадал, но вскоре нашелся.