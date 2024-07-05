Повар попал в больницу после ножевого ранения в ресторане в центре Москвы

В ресторане в центре Москвы произошел конфликт. В результате один из участников был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Сообщается, что инцидент произошел ночью в ресторане "Лампопо" на Рождественском бульваре. Там произошел конфликт, одним из участников которого стал 25-летний повар заведения.

По итогу сотрудник получил удар ножом в грудь от оппонента. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На данный момент подозреваемый уже задержан. Ход расследования контролирует прокуратура Москвы, пишет "МК".