В результате обстрелов Волновахи Донецкой народной Республики 5 июля военнослужащими Вооруженных сил Украины погибли трое местных жителей, сообщила районная диспетчерская служба в своем Telegram-канале. Кроме того, еще 12 человек при ударах пострадали.

Сегодня, 5 июля 2024 года, в следствии обстрелов Волновахи погибло три человека и 12 человек получили ранения. Будьте бдительны и берегите себя, — сказано в сообщении.



Ранее представитель Следственного комитета России в беседе с журналистами сообщал, что в результате обстрелов погибли два мирных жителя Волновахи. Еще четыре человека, по его словам, были ранены. В результате осмотра установлено, что попадание пришлось в склады гражданского назначения.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что шестилетняя девочка умерла в больнице от ранений, полученных в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Приморско-Ахтарск. Он принес соболезнования семье ребенка, а также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто получил ранения в результате атаки ВСУ. Он заверил, что пострадавшим окажут необходимую помощь.

Кондратьев также заявил, что в результате удара дронов по Приморско-Ахтарску ранения получили шестеро мирных жителей, включая двоих детей. В городе был поврежден трехэтажный многоквартирный дом, жильцов эвакуировали. Также атака привела к нарушению работы энергоподстанции, которая питала большую часть населенного пункта, на объекте ведутся ремонтно-восстановительные работы.