В Казани в пассажирский самолет врезался буксир-тягач

ЧП произошло утром в международном аэропорту Казани - с пассажирским самолетом, готовившимся к вылету в Анталью, столкнулся буксир-тягач. Проверку начала Приволжская транспортная прокуратура. Рейс задержан на шесть часов.

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В ведомстве сообщили, что самолет получил повреждение фюзеляжа, пострадавших нет.

"При маневрировании со стоянки буксиром-толкачом самолета рейса SU794 допущено столкновение по технической причине. Обстоятельства выясняются", - пояснили в прокуратуре.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На табло аэропорта сейчас указано новое время вылета рейса - 16:30 московского времени. Пассажиры находятся в здании аэровокзала. В Казань должен прибыть резервный борт.