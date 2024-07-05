Кузбассовец сломал прохожей челюсть после отказа дать закурить

В Кузбассе мужчина избил двух прохожих из-за отказа дать закурить. У женщины оказалась сломана челюсть.

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В Анжеро-Судженске в январе 2024 года в полицию поступило сообщение из больницы, куда обратилась 56-летняя женщина. У горожанки был перелом челюсти. Его квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Выяснилось, что удар женщине нанес неизвестный, которого она встретила на улице. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 44-летний нигде не работающий мужчина.

Фигурант признался, что вечером шел домой в сильном алкогольном опьянении. Он попросил у пары, которая шла навстречу, закурить, но получил отказ. Это его разозлило. Он ударил мужчину, а когда женщина попыталась разнять драку, нанес ей удар по лицу.

Сейчас дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести направлено в суд. Жителю Анжеро-Судженска может грозить до трех лет лишения свободы.