Прокурор предложил наказание для режиссера Беркович* и драматурга Петрийчук*

Во Втором Западном окружном военном суде начались прения сторон на слушаниях по уголовному делу театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

Прокурор предложил суду назначить им по шесть лет лишения свободы в колонии общего режима за оправдание терроризма и запретить заниматься администрированием сайтов сроком четыре года.

13 июня суд закрыл процесс по ходатайству гособвинителя, который заявил о поступающих в соцсетях угрозах участнику суда.

На слушаниях выступил секретный свидетель «Никита», который после просмотра постановки «Финист — Ясный сокол» отнес в правоохранительные органы запись спектакля, сделанную на телефон. Он пояснил, что представление вызвало у него вопросы, так как террористы показаны жертвами, а виновным выставлено российское государство. По его словам, сам он работает в театральной сфере, поэтому выступил анонимно, так как опасается за свою карьеру.