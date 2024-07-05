Защита ознакомилась с материалами дела королевы марафонов Блиновской

Защита завершила ознакомление с материалами уголовного дела о неуплате налогов, по которому проходит «королева марафонов», блогер Елена Блиновская. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Наталия Сальникова.

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Она напомнила, что ее клиентка ранее уже изучила все 46 томов дела.

Адвокат пояснила, что вскоре дело будет передано в прокуратуру, которая должна утвердить обвинительное заключение, после чего начнется суд над Блиновской. Ей вменяется уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей. Налоговый долг Блиновской превысил 1,4 миллиарда рублей.

24 апреля Мосгорсуд продлил арест Блиновской на три месяца. Блогерша будет находиться в СИЗО до 26 июля. Позднее апелляционный суд признал это решение законным.