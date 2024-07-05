Мужчина избил пассажира в московском метро

Мужчина устроил потасовку в столичном метро. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве. Агентство «Москва»

По данным ведомства, 33-летний дебошир избил одного из пассажиров электропоезда, следовавшего по Серпуховско-Тимирязевской линии. С помощью камер видеонаблюдения оперативники смогли быстро установить личность и местонахождение нападавшего. Через несколько минут его задержали на выходе из поезда в павильоне станции «Савеловская» и доставили в отдел полиции. Мослента

«В отношении задержанного дознаватели УВД на ММ ГУ МВД России по городу Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (Побои), и избрали меру принуждения в виде обязательства о явке», — резюмирует пресс-служба. Вести Подмосковья