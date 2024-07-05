СК возбудил дело после аварийной посадки самолета в Бурятии

После аварийной посадки Ан-2 в Бурятии возбудили уголовное дело.

В Бурятии 5 июля на автомобильной дороге Сосново – Озерское – Могзон – Чита воздушное судно "АН-2" совершило вынужденную посадку и перевернулось.

Члены экипажа самолета доставлены в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба), сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что самолет Ан-2 произвел аварийную посадку в Бурятии. Медики госпитализировали шесть человек после аварийной посадки. Следователи начали проверку после аварийной посадки.