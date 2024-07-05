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Летевшая на парашюте туристка упала на побережье в Грузии и не выжила

Летевшая на парашюте жительница Кувейта упала на побережье в Грузии и не выжила. Об этом сообщает «Рустави-2».

Летевшая на парашюте туристка погибла на побережье в Грузии
© РИА Новости

Инцидент произошел в четверг, 4 июля, в Батуми. Отмечается, что падение туристки спровоцировал сильный ветер, который наблюдался в популярном курортном городе.

Полет иностранка совершала вместе с мужем, супруги были привязаны к катеру. Мужчину с многочисленными травмами доставили в местную больницу, женщину спасти не удалось.

На месте происшествия работали спасатели и полицейские. Начато расследование инцидента.

Ранее на реке Быстрая в Елизовском районе Камчатского края перевернулся рафт с тремя туристами на борту. По данным МЧС, в надувном судне находились супружеская пара и гид.

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