Экс-глава дагестанского района Омаров вышел на свободу

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров вышел на свободу после 10 суток ареста за хулиганство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона. Газета.Ru

«Омаров вышел на свободу после 10 суток ареста за хулиганство», — заявили в Общественно наблюдательной комиссии региона. Ura.Ru

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что один из ликвидированных террористов был участником погрома в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Также руководитель республики сообщил, что число жертв нападений боевиков в Махачкале и Дербенте 23 июня возросло до 22. News.ru