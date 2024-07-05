МЧС опровергло сообщение о пожаре в ТЦ «Кунцево Плаза» в Москве

МЧС опровергло информацию о пожаре в ТЦ «Кунцево Плаза» на западе Москвы. Как сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, возгорания не было — на фасаде тлел утеплитель.

Ранее об инциденте сообщил Telegram-канал Baza. В публикации утверждалось, что возгорание началось на третьем этаже здания, а людей из строения эвакуируют.

«На фасаде здания на западе столицы тлел утеплитель. Площадь составила 5 квадратных метров. Огнеборцы МЧС России оперативно ликвидировали последствия», — прокомментировала публикацию пресс-служба министерства.



В МЧС подчеркнули, что сведений о пострадавших не поступало. Причина происшествия не уточняется.