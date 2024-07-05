В Москве мигранты толпой до полусмерти избили камнями ветерана ФСБ

В Москве мигранты толпой до полусмерти избили бетонными камнями и кирпичами ветерана Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщила «Русская община» в Telegram.

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Как рассказали в организации, пострадавший и его жена сами обратились к ее представителям. По словам супругов, они возвращались домой, когда услышали оскорбления в свою сторону от проходящих мимо приезжих. Мужчина завел женщину домой, а сам вышел в подъезд и вступил в диалог с мигрантами. В результате иностранцы толпой напали на ветерана ФСБ и начали наносить ему удары бетонными блоками, арматурой и кирпичами. Затем раны на голове истекающего кровью россиянина намеренно залили краской, из-за чего врачи не смогли сразу обработать и зашить повреждения.

В больнице у мужчины диагностировали множественные травмы головы, ушибы, перелом носа и порезы руки. Хирурги наложили пострадавшему десятки швов.

По словам супруги ветерана ФСБ, она обращалась в полицию, однако это не дало результатов.

«Их [мигрантов] даже не задержали», — заявила россиянка.



После обращения супругов в «Русскую общину» к делу подключились сотрудники ФСБ, сообщили в организации. Спецслужбы задержали мигрантов, которым теперь грозит выдворение из России.

Ранее жительница Москвы во время изнасилования мигрантами сымитировала удовольствие, чтобы спасти свою жизнь. Как стало известно, россиянка со своим молодым человеком гуляли по парку на северо-западе столицы, когда к ним подошли двое приезжих и начали провоцировать на конфликт. В результате иностранцы избили спутника женщины, а над ней поочередно надругались, угрожая при этом ножом.