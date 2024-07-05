Пожар произошел в московском ТЦ «Кунцево Плаза». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, возгорание началось в районе третьего этажа здания. Сейчас людей из строения эвакуируют, на месте работают пожарные.

Напомним, что вечером 4 июля крупный пожар произошел в районе Белорусского вокзала в Москве. Возгорание случилось в металлическом ангаре — изначально его площадь составляла 100 квадратных метров, однако позднее выросла до 600 «квадратов». Конструкция обрушилась.

В 21:49 мск в пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили о локализации пожара. В 22:01 мск возгорание удалось полностью потушить. В тушении задействовали пожарный поезд. О пострадавших не сообщалось.