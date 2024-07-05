Второй случай смерти пациента с ботулизмом зафиксирован в России

В Дзержинске Нижегородской области скончался второй пациент с диагностированным ботулизмом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Lenta.ru

Как уточняется, мужчина также почувствовал себя плохо после салата с консервированной фасолью. Из-за отравления у него обострилось хроническое заболевание, которое и стало причиной смерти. News.ru

В конце июня от ботулизма умер 21-летний житель Костромы. Отравление также было вызвано салатом лобио: он съел его в Нижнем Новгороде, куда ездил на выходные. Ura.Ru