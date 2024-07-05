Бывшая сотрудница МГУ предстанет перед судом по делу о краже картины Льва Лагорио

Бывшая сотрудница МГУ предстанет перед судом за кражу картины художника Льва Лагорио «Бурное море» из здания геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Ее стоимость оценивается примерно в 6 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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— Полотно изъяли у 70-летней пенсионерки — бывшей работницы вуза. По словам женщины, ей всегда очень нравилась работа известного российского мариниста. Однажды она пришла в МГУ на открытую лекцию и, улучив момент, сняла картину со стены, вынула из рамы, свернула и ушла с ней, — написала Волк в своем Telegram-канале.



Она отметила, что расследование уголовного дела завершено. Дело планируется к направлению в Никулинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.

В сентябре 2022 года из Третьяковской галереи пропала картина молодой московской художницы Екатерины Скибы. Картина «Волна» пропала во время работы выставки «Российская премия искусств».

Из европейских библиотек украли порядка 200 редких изданий книг русских классиков. в настоящее время полиция расследует масштабную скоординированную серию краж редких русских книг XIX века — в основном первых и ранних изданий писателя и поэта Александра Пушкина.