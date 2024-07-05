Второй случай смерти пациента с ботулизмом зафиксирован в России

В Дзержинске Нижегородской области скончался 24-летний мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что он ел салат с консервированной фасолью. Однако причиной смерти стало не сам ботулизм, а хроническое заболевание, которое обострилось из-за отравления.

Первый случай смерти был зафиксирован в Костроме. На данный момент известно о 410 пострадавших по всей стране. 54 из них остаются в больницах. Все заболевшие употребляли блюда с тунцом и фасолью.