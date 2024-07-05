Агитационные материалы кандидата в губернаторы Оренбургской области проверят на экстремизм
В Оренбургской области полиция проверяет агитационные материалы кандидата в губернаторы, сообщил региональный избирком.
Оксана Родимцева, известный в Оренбурге врач-стоматолог, выдвигается на должность главы региона от "Партии возрождения России".
В Telegram-канале своей избирательной кампании она часто публикует выступления Светланы Лады-Русь, создательницы запрещенной партии "Воля", призывавшей к свержению действующей власти и возрождению СССР. Женщина называет ее "единственным оппозиционером, не прогнувшимся под систему власти в течение многих лет" и "общепринятым народным лидером".
На сайте партии "Возрождения" говорится, что Родимцева подала документы в облизбирком 18 июня. Сегодня стало известно, что орган направил листовку кандидатки в полицию с просьбой проверить ее содержание на экстремизм.
"Кандидату рекомендовано приостановить распространение листовки до окончания проверки", - отметили в оренбургском избиркоме.
Сама Родимцева это решение комиссии пока не комментировала, но выступила в своем канале с новым заявлением.
"Не важно кто победит на этих выборах губернатора в Оренбурге, все заявленные кандидаты, кроме меня - это люди системы, они так или иначе завязаны с ней, они либо бывшие, либо действующие депутаты, поэтому ничего не изменится со сменой главы региона", - написала активистка.