Агитационные материалы кандидата в губернаторы Оренбургской области проверят на экстремизм

В Оренбургской области полиция проверяет агитационные материалы кандидата в губернаторы, сообщил региональный избирком.

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Оксана Родимцева, известный в Оренбурге врач-стоматолог, выдвигается на должность главы региона от "Партии возрождения России".

В Telegram-канале своей избирательной кампании она часто публикует выступления Светланы Лады-Русь, создательницы запрещенной партии "Воля", призывавшей к свержению действующей власти и возрождению СССР. Женщина называет ее "единственным оппозиционером, не прогнувшимся под систему власти в течение многих лет" и "общепринятым народным лидером".

На сайте партии "Возрождения" говорится, что Родимцева подала документы в облизбирком 18 июня. Сегодня стало известно, что орган направил листовку кандидатки в полицию с просьбой проверить ее содержание на экстремизм.

"Кандидату рекомендовано приостановить распространение листовки до окончания проверки", - отметили в оренбургском избиркоме.



Сама Родимцева это решение комиссии пока не комментировала, но выступила в своем канале с новым заявлением.